27.5 BENETTI UNO 2020 -6%
27.5 BENETTI UNO 2020
BENETTI UNO – один из самых доступных велосипедов на рынке Украины с диаметром колеса 27,5 дюймов. Р..
4856.00 грн. 4578.00 грн.
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ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND CUB DD 24 -9%
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND CUB DD 24
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND CUB DD 24 - подростковый представитель велосипедов от торговой марки ..
4398.00 грн. 3999.00 грн.
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ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND STELS 29 DD -8%
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND STELS 29 DD
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND STELS 29 DD-БЮДЖЕТНЫЙ НАЙНЕР ОТ  HARMOND С ДОСТУПНОЙ И ПРИЯТНОЙ Ц..
4664.00 грн. 4290.00 грн.
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ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND FAVORITE DD 26 -9%
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND FAVORITE DD 26
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД HARMOND FAVORITE DD 26 - ГОРНЫЙ ХАРДТЕЙЛ ОТ БЕНЕТТИ В БЮДЖЕТНОЙ ЛИНЕЙКЕ HARMON..
4552.00 грн. 4149.00 грн.
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24" DISCOVERY RIDER AM VBR -12%
24" DISCOVERY RIDER AM VBR
ТипПодростковыеПолУниверсальныйРазмер рамы11.5"Вилкаамортизационная, ход 30ммКареткаKenli РазборнаяП..
2890.00 грн. 2550.00 грн.
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ВЕЛОСИПЕД CAMARO JAGUAR 29 -8%
ВЕЛОСИПЕД CAMARO JAGUAR 29
ВЕЛОСИПЕД CAMARO JAGUAR 29 -ФЛАГМАН,ТОП ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMARO. Это действительно топовый велосипе..
7562.00 грн. 6980.00 грн.
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ВЕЛОСИПЕД AVANTI ASTRA 24
ВЕЛОСИПЕД AVANTI ASTRA 24
ВЕЛОСИПЕД AVANTI ASTRA 24 -Подростковый велосипед от АВАНТИ для настоящих принцесс . Велосипед постр..
4102.00 грн.
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ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД IMPULSE COYOTE 26" 2020 -2%
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД IMPULSE COYOTE 26" 2020
Coyote 26"В основе Impuls Coyote 26” стоит легкая, но жесткая алюминиевая рама. За счет..
4500.00 грн. 4399.00 грн.
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27.5" Formula MYSTIQUE 2.0 2020 -11%
27.5" Formula MYSTIQUE 2.0 2020
Женский велик с одним амортизатором с навесным оборудованием прогулочного уровня для универсального ..
4898.00 грн. 4349.00 грн.
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ВЕЛОСИПЕД CAMARO BLAZE 27.5 -7%
ВЕЛОСИПЕД CAMARO BLAZE 27.5
ВЕЛОСИПЕД CAMARO BLAZE 27.5- Хардтейл от торговой марки CAMARO, стильный и яркий дизайн, качественна..
5560.00 грн. 5185.00 грн.
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ВЕЛОСИПЕД BENETTI Supremo 27.5 DD -15%
ВЕЛОСИПЕД BENETTI Supremo 27.5 DD
ВЕЛОСИПЕД BENETTI  Supremo 27.5  DD- НАСТОЯЩИЙ ХАРДТЕЙЛ ТОП 1 ОТ БЕНЕТТИ,сказать ВЕЛО..
8721.00 грн. 7446.00 грн.
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ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД WINNER SOLID - WRX 29” -14%
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД WINNER SOLID - WRX 29”
Горный велосипед  WINNER SOLID - WRX 29” - велосипед со спортивным характером. Вершина линейки ..
11800.00 грн. 10198.00 грн.
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ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД WINNER SOLID - GT 29" -14%
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД WINNER SOLID - GT 29"
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД WINNER SOLID - GT 29”Рама АЛЮМИНИЙ 6061.  18”, 20’’, 22”-гидроформованные..
10476.00 грн. 8995.00 грн.
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ВЕЛОСИПЕД CAMARO FALCON 29 -2%
ВЕЛОСИПЕД CAMARO FALCON 29
ВЕЛОСИПЕД CAMARO FALCON 29 - НАЙНЕР ОТ КОМПАНИИ CAMARO. Огромные колёса с диаметром 29 , аллюминиева..
5499.00 грн. 5388.00 грн.
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Харьковский интернет-магазин велосипедов с доставкой по Украине

Бесплатную доставку спортивных, детских, городских и горных предлагает магазин велосипедов в Украине Velo-Harkov. Если самостоятельно выбрать и купить велосипед в интернет-магазине велосипедов окажется трудно, наши консультанты ответят на вопросы, касающиеся байков, и помогут сориентироваться в характеристиках моделей.

Велобайк — новый стиль и здоровый образ жизни

Еще 10-15 лет назад катание на городских или маунтинбайках было развлечением, активным хобби. Сегодня — стиль жизни. Его выбирают те, кто ценит личную свободу, заботится об экологии и здоровье. Те, кто не желает зависеть от обстоятельств, хочет быть по-настоящему мобильным. Сегодня велобайк — экономичное, доступное и быстрое средство передвижения. Если Вы ищите, где купить велосипед с доставкой, в интернет-магазине Velo-Harkov. Вы закажите его с доставкой по Харькову и Украине. Выбор наши эксперты рекомендуют делать по:

  • Назначению.

    Мы осуществляем продажу спортивных, взрослый и детских велосипедов по цене прямого поставщика. В каталоге выставлены горные хардтейлы, байки для кросс-кантри, соревнований и т.д. У нас выбирают и велосипеды BMX для экстремальной езды, выполнения трюков.

  • Уровню мастерства.

    Этим критерием выбора не стоит пренебрегать, ведь от класса байка зависят и особенности управления им, уход, и стоимость. У нас в интернет-магазине недорогих велосипедов Вы найдете модели для новичков и любителей, профессионалов и опытных велобайкеров.

  • Конструктивным качествам.

    Различают женские рамы, складные модели (подходят для транспортировки в автомобиле, хранения в ограниченных условиях), двух- и трехподвесные конструкции,а так же другие модели велосипедов

  • Материалу производства рамы.

    У нас можно купить велосипед в Украине по цене производителя со стальной, алюминиевой и карбоновой рамой. Металл определяет вес конструкции. Осуществляют деление техники и по брендам-изготовителям. От них зависит цена средства передвижения, его срок службы, обслуживание и стоимость запасных частей. При покупке детских байков выбор делают и по полу ребенка. У нас широкий выбор байков для мальчиков и девочек всех возрастов.

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Причины стать покупателем интернет-магазина Velo-Harkov

Мы предлагаем купить качественные велосипеды в интернет-магазине в Харькове с доставкой в любую точку Украины. На все выставленные в каталоге товары действует гарантия изготовителя от 12 до 18 месяцев. У нас:

  • небывалый ассортимент;
  • экспертное консультирование;
  • цены ниже, чем у других;
  • фильтры для быстрого поиска модели;
  • простая форма заказа;
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Все мы в детстве катались на велосипедах Салют и Турист, но эти велосипеды уже мало чем напоминают современные байки. Сегодня производители велосипедов предлагают всевозможные модели байков, которые отличаются по назначению, стилю езды и владельцу.

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Если когда-то очень давно велосипед был просто двухколесным транспортным средством, который служил только для перемещения, то сегодня велосипед, благодаря большому разнообразию моделей, пользуется огромной популярностью у тех, кто ратует за здоровый образ жизни, хочет быть в отличной физической форме, а также у любителей экстремальных видов спорта.

Несмотря на то, что велосипед является очень давним изобретением, он не только не утратил своей популярности, а, наоборот, с каждым годом становится все более актуальным и востребованным. И если вас интересует, где купить велосипед, то вы обратились по адресу.

Велосипеды от ведущих производителей – для любителей здорового образа жизни, высоких скоростей и драйва

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У нас вы можете велосипеды купить детские, подростковые, для прогулок по городу или горные велосипеды, а также необходимые детали, оборудование и комплектующие, которые помогут сделать эксплуатацию вашего двухколесного друга еще более удобной, комфортной и приятной.

Польза от велосипедов огромна, независимо от того, отправитесь ли вы на велосипеде покорять неизведанные горные тропы или просто выедете всей семьей на велопрогулку в парк, вы получите массу положительных эмоций, зарядитесь позитивом и энергией, и, конечно же, езда на велосипеде поможет вам поддерживать себя в отличной физической форме.

Но для того, чтобы ваша велопрогулка была по-настоящему комфортной и безопасной, вам надо купить велосипед у надежного продавца, который предлагает своим покупателям сертифицированную продукцию с гарантией качества.

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Купить велосипед в Киеве

Купить велосипед в Киеве

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Купить велосипедный звонок в Украине

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Купить крепление для велосипеда на машину в Украине

Купить крепление для велосипеда на машину в Украине

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Купить велоснаряжение в Харькове

Купить велоснаряжение в Харькове

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Колёса,шины-уход за велосипедом.

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